الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه برأس سدر

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لتورطهم في سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من تاجر وشقيقه بالإكراه في رأس سدر، حال سيرهما بسيارة وبحوزتهم سيارة، وبندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه من المواطنين على النحو المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي عاطلين هاتف محمول مبلغ مالي

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