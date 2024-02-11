تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16341 مخالفة مرورية متنوعة بينها 451 مخالفة سير بدون تراخيص.



كما أسفرت عن ضبط 51 دراجة نارية مخالفة، 9959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 مخالفة موقف عشوائى، 553 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.