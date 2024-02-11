الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16341 مخالفة مرورية متنوعة بينها 451 مخالفة سير بدون تراخيص.

كما أسفرت عن ضبط 51 دراجة نارية مخالفة، 9959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 مخالفة موقف عشوائى، 553 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية حملات مرورية لوائح المرور ضبط المخالفين مخالفة مرورية مخالفة موقف عشوائى النيابة

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