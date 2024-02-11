الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق متورط فى الاتجار بالنقد الأجنبى بمصر القديمة

متهم
متهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق بتهمة تبادل العملات خارج السوق المصرفية في منطقة مصر القديمة .

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط المتهم «محمود.ع»، 28 سنة، وبحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة «320 دولارًا، و30 ألف جنيه مصري»، وتم ضبطه وهو يقوم بالتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفية المعتادة.

واعترف المتهم بحيازته المبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سائق السوق المصرفية تبادل العملات منطقة مصر القديمة المتهم

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