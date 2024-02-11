سقوط عصابة تتاجر فى الأسلحة بحوزتهم بنادق آلية بالبدرشين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، فى ضبط تشكيل عصابى لممارسته نشاط إجرامى فى الاتجار بالأسلحة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص، مقيمون بالجيزة، وبحوزتهم «4 بنادق خرطوش، 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة"، 3 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.