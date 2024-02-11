الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط حشيش بـ2.5 مليون جنيه

حشيش
حشيش

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الإسكندرية، الجيزة، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، البحيرة، الشرقية، وأسوان، حملات لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة.

أسفرت الحملات عن ضبط عاطل وبحوزته 250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي. 

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أطفيح بحوزته 1.100 كيلو جرام حشيش وسلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.400.000 جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام البحر الأحمر- العناصر الإجرامية المواد المخدرة طربة لمخدر الحشيش

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