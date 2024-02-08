الأمن العام يُكشّر عن أنيابه لمحتكرى السلع.. 1387 قضية حجب سلع تموينية فى 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت الوزارة عن أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، فقد واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ما أسفر عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.