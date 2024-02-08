الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يُكشّر عن أنيابه لمحتكرى السلع.. 1387 قضية حجب سلع تموينية فى 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت الوزارة عن أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، فقد واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، ما أسفر عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية قضية تموينية التلاعب بأسعار السلع السلع الغذائية

مواد متعلقة

"الداخلية" تكشف تفاصيل وفاة شخص داخل محل أسماك فى سوهاج

ادعى تعرضه للسرقة.. القبض على سائق استولى على أموال شركته فى البحر الأحمر

ضبط متهمين بسرقة أجهزة من داخل ورشة أحذية بالموسكي

كشف غموض العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه فى أسيوط

ضبط مخدرات بـ7.7 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لتجار الكيف في المحافظات

تحرير 565 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1489 رخصة لعدم وجود ملصق إلكتروني

ضبط متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

ضبط عاطل سرق دراجة نارية فى السيدة زينب

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"