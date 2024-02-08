الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه في أسيوط

جثة
جثة

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات واقعة العثور على جثة محامي داخل مكتبه في أسيوط.

وأفادت التحريات بأن 3 متهمين بينهم سيدة وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطهم وأحالهم اللواء محمود أبوعمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وذكرت الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة محامى داخل مكتبه بالطابق الأرضي ووجود بعثرة بمحتويات المكتب وسرقة جهاز DVR، الخاص بمنظومة الكاميرات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وشخصين أخرين لإثنين منهم معلومات جنائية.

وأضافت الوزارة: أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة بمكتبه لإقراضها للأهالي مقابل الحصول على فائدة مالية، فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.

وتابعت: توجه إثنان من المتهمين إلى مكتب القتيل وزعما رغبتهما في الحصول على قرض مالي وقاما بالإعتداء عليه بالضرب حتى أوديا بحياته وسرقا مبلغ مالي و8 جنيهات ذهبية وبعض الإكسسوارات و3 هواتف محمولة وجهاز «DVR»، الخاص بمنظومة الكاميرات و«هارد ديسك».

تم بإرشادهم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

جثة محامى اسيوط سيدة الجريمة سرقة جهاز DVR وزارة الداخلية

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