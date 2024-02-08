ضبط عاطل سرق دراجة نارية فى السيدة زينب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية في السيدة زينب، سرق دراجة نارية حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب.

وأضاف قيامه ببيعها لعميليه سيئى النية لأحدهما معلومات جنائية تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.