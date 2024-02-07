الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات بـ4 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ووجه قطاع الأمن العام برائاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن سوهاج والإسكندرية وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط 28 متهمًا وتنفيذ 178 حكمًا

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 قطعة سلاح نارى ضبط خلالهم 5 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش و7 فرد محلى وعدد من الطلقات مع 17 متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة،ضُبط خلالهم 6،450 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة مع 11 متهم لـ 2 منهم معلومات جنائية.

 تنفيذ 178 حكم قضائى متنوع

مديرية أمن الإسكندرية: ضبط 14 متهمًا 

 

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 1،610 كيلو جرام كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين،بحوزة 7 متهمين وكذا ضبط طبنجة وعدد من الطلقات

ضبط 7 قضايا أسلحة بيضاء،ضُبط خلالهم 7 قطع سلاح أبيض مع 7 متهمين

مديرية أمن أسوان:ضبط 4 متهمين وتنفيذ 845 حكم قضائى

 

وتم ضبط عدد من قضايا الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الهيروين، الشابو مع 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية،وكذا ضبط 4 فرد محلى وعدد من الطلقات.

تنفيذ 845 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط: ضبط 6 متهمين 

كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و6،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية تجار المخدرات الأسلحة النارية والذخائر قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة

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