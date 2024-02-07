الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق نشب فى مخبز بالهرم

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق نشب في مخبز  سياحي بمنطقة الهرم دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

البداية، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في مخبز سياحي، وبالانتقال والفحص رفقة  الحماية المدنية  تبين أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو وفيات، وتم السيطرة عليه عقب الدفع بسيارتي إطفاء.

وطلبت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، وصولًا للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق مخبز سياحي خسائر بشرية اجهزة الامن إصابات أو وفيات

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