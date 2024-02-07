الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث في حريق مخزن ومصرع 3 أشخاص بالقليوبية

حريق
حريق

طالبت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث في واقعه حريق مخزن اثاث ووفاة ثلاثة أشخاص لإعداد تقرير مفصل عن الحادث وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

حيث ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز فى مخزن للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد وفاة الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما، مقيم عرب العليقات الخانكة، والذي أصيب بحروق وجروح متفرقة بالحسم، وكذا وفاة نجليه موسى 21 عامًا، وأحمد 19 عاما.

وجرى نقل الجثامين لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفين.

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