النيابة تعاين موقع حريق مخزن شبين القناطر

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية لمكان حادث انفجار أنبوبة غاز بمعرض للأثاث المكتبى بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر دائرة المركز، لمعاينة مكان الحريق وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر التي نجمت عن الحريق، والذى أسفر عنه إصابة مالك المخزن ووفاة نجليه، فيما طلبت النيابة تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الحادث.

وقرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صرف إعانات عاجلة لأسرهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في القليوبية، وغلق خط الغاز في المنطقة حفاظا على أرواح السكان.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بنشوب حريق بمخزن أثاث مكتبى بمنطقة عزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن وإصابة «موسى م» 54 سنة ووفاة نجليه «مصلح م م»21 سنة و«أحمد م م» 17 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب نتيجة انفجار أنبوبة غاز في مخزن أثاث مكتبى مجاور لمنزل الضحايا، مما أدى إلى انهيار جزئى للمنزل وإصابة الأب ووفاة نجليه.