الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صرف إعانات عاجلة لأسرة ضحايا حريق مخزن أثاث شبين القناطر

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان

وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع حادث حريق مخزن الأثاث بشبين القناطر وانتشال الجثامين، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم، موجهًا وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصاب لحين تماثله للشفاء.

وتابع محافظ القليوبية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، وأحمد عبدالهادي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

 

وتبين من المعاينة أن المكان عبارة عن غرفتين ودورة مياه باسم «مصلح موسى محمد»، 54 سنة، والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، كما أسفر الحريق عن استخراج جثتي نجليه من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وهما «مصلح. م. م»،21 سنة، و«أحمد م م»، 17 سنة.

 

 

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وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، بحضور خالد العرفي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومأمور مركز الشرطة وجميع الجهات التنفيذية، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

 

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شبين القناطر، يفيد بنشوب حريق بمخزن أثاث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز وانهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن.

 

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن، وإصابة شخص ووفاة نجليه تم تحرير محضر بالواقعة.

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