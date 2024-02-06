الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع بالمنيا

حريق مصنع
حريق مصنع

أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع بالمنيا، وإعداد تقرير مفصل لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع بالمدينة الصناعية، دائرة المنيا الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، لمحل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق فى مصنع عصائر خاص بمدينة المنيا الجديدة بالمنطقة الصناعية، وذلك إثر إنفجار محول الكهرباء الخاص بالمصنع، دون وقوع خسائر بالأرواح، وتم السيطرة على  الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات. 

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