وفاة ربة منزل وطفليها إثر حريق شقة في حلوان

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم، اليوم الأحد، في حريق بشقة سكنية أسفر عن تفحم محتويات الشقة، بمنطقة حلوان.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بحدوث حريق داخل شقة سكنية في حلوان، فعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين وفاة سيدة وطفلين إثر حدوث اختناق داخل شقتهم وتمت السيطرة على الحريق.



وتبين أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب في اندلاع النيران بالشقة، وأن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.