حريق سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى

تمكنت قوات الحماية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بسيارة أجرة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة بيجو 7 راكب، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أعلى كوبرى أبوصير باتجاه أسيوط، وتبين أن السيارة خالية من الركاب، وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.