المعمل الجنائي يعاين خسائر حريق شب في مخزن بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، استدعاء مالك مخزن شب فيه النيران في عقار؛ لسماع أقواله في الحريق، وشهود العيان، والمعمل الجنائي لفحص خسائر الحريق وحصر التلفيات والكشف عن أسباب الحريق.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بـ4 سيارات لإطفاء الحريق.

وتحرر محضر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.