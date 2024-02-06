حبس مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قررت النيابة العامة حبس رجل أعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل 120 مليون جنيه من حصيلة اتجاره في المخدرات.

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.