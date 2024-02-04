الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب هبوط فى الدورة الدموية.. العثور على جثة شخص بميدان التحرير

جثة
جثة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من العثورعلى جثة شاب ملقاة بشارع قصر العيني بالسيدة زينب، وتم نقلها لمستشفى قصر العيني تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا متوفى في ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب ميدان التحرير هبوط في الدورة الدموية القصر العيني السيدة زينب

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