الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكلف بالبحث عن جثة عاطل قتله صديقه في أطفيح

جثة عاطل
جثة عاطل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، شرطة المسطحات المائية، بالبحث عن جثة عاطل «له معلومات جنائية مسجلة» قتله صديقه بوابل من الأعيرة النارية وتخلص من جثمانه في النيل بناحية قرية كفر قنديل بدائرة مركز أطفيح، وذلك بعدما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، خلال التحقيق معه في جريمة قتل صديقه الآخر الذي عٌثر على جثته بجوار النيل بقرية "الرقة".

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وعاينت قارب نيلي استدرج المتهم به القتيل وأطلق صوبه النار عليه، حيث عثرت النيابة بداخل القارب على  فوارغ طلقات نارية.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان الذي عُثر عليه مكبلا بشاطئ النيل.

 

 

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مهشم الوجه ومقيد بالحبال.. العثور على جثة تحمل آثار تعذيب على نيل أطفيح

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية مكبلة بشال ومهشمة الوجه والأنف وبها آثار طلقات نارية بالرأس بمنطقة الشاطئ بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتم تحديد هوية الضحية والمتهم، اللذان سبق اتهامهما في عدة قضايا وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم "محمد" والشهبر بـ"تركي" وجري اقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بجريمته، حيث استدرج الضحية إلى شاطئ النيل وأطلق النار على رأسه بسبب خلاف مالي.

وبتطوير مناقشة المتهم وبفحص خطوط سيره مؤخرًا شوهد برفقة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" متغيب منذ 15 يومًا، حيث تبين أن المتهم وراء تغيب المسجل ومتورط في جريمة قتل أخرى، حيث أطلق النار عليه وسرقة ممتلكاته بمنطقة كفر قنديل وتخلص من جثته بنهر النيل، كما تم العثور على آثار طلقات نارية في القارب الذي استخدمه المتهم للتخلص من الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة جثة عاطل قتله صديقه النيل شرطة المسطحات المائية

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