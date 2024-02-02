الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعميم نشرة بمواصفاته.. قرار عاجل فى الجثة المشوهة على نيل أطفيح

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة تحمل آثار تعذيب على شاطئ نهر النيل. 

 

وطلبت النيابة تصوير الجثة في مشرحة المستشفى وتعميم نشرة بصوره على أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية للتعرف عليها من مقدمي بلاغات التغيب. 

 

و انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد اسباب الوفاة. 

 

وشكلت ادارة البحث الجنائي فريق بحث رفيع المستوى لكشف ملابسات العثور على جثة شاب تحمل آثار تعذيب ومكبل اليدين والقدمين بالحبال مهشم الوجه إثر اعتداء عليه ملقاة بشاطئ النيل بمدينة أطفيح. 

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مهشم الوجه ومقيد بالحبال.. العثور على جثة تحمل آثار تعذيب على نيل أطفيح

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مفاجأة في اغتصاب طفلة من ذوي الهمم في أطفيح

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشاطئ النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره لا يحمل أوراق تدل علي هويته مكبل الأيدي من الخلف بحبل ووجود تهتك وتهشم بالوجه والأنف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي بعد مناظرة فريق من النيابة العامة لها.

 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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مهشم الوجه ومقيد بالحبال.. العثور على جثة تحمل آثار تعذيب على نيل أطفيح

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العثور على جثة شخص مجهول الهوية فى قنا

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