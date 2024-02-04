الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة عاطل بقتل شاب بالجمالية

محكمة
محكمة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع في جلسة محاكمة عاطل بقتل شاب بالجمالية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبد الشافي.

كانت النيابة العامة، استمعت إلى أقوال المتهم، والذي قال إنه كان على خلاف مع أقارب إسلام المجني عليه، مردفا بأن إسلام كان قد تدخل في مشاجرة وهددهم برش مياه النار في وجوههم حال الاقتراب من أقارب والده، وهو ما جعلهم يفكرون في ضربه.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه فكر وشخص آخر للتعدي على إسلام بالضرب في مكان عمله، وبالفعل توجها معا إلى المكان، وضرباه أمام الجميع، ولكن طعنة من السلاح الأبيض أدت إلى وفاته، لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها.

بداية الواقعة كان بتلقي مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة، وتطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

جنايات القاهرة محاكمة عاطل قسم شرطة الجمالية النيابة العامة محكمة

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