العثور على جثة مهندس متفحمة فى مقابر الخليفة

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة متفحمة داخل مقابر الأوتوستراد بالخليفة، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنها جثة مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وقد تم العثور عليها متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد ضمن نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الجثة وبجوارها جركن بنزين وعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة ترجع إلى مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وتم تحديد هويته وبسؤال والده أقر بأن الضحية تغيب عن المسكن منذ أكثر من 6 أيام، ولم يتمكن من تحديد أو معرفة موقع اختفائه.

وأكد والد الضحية أن نجله المتوفى كان يعاني منذ أكثر من عام أمراضا نفسية، وأن العقاقير الطبية الموجودة بجواره كان يتعاطاها جراء مرضه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.