السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مهندس متفحمة فى مقابر الخليفة

جثة متفحمة
جثة متفحمة

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة متفحمة داخل مقابر الأوتوستراد بالخليفة، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنها جثة مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وقد تم العثور عليها متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد ضمن نطاق القسم. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الجثة وبجوارها جركن بنزين وعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة ترجع إلى مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وتم تحديد هويته وبسؤال والده أقر بأن الضحية تغيب عن المسكن منذ أكثر من 6 أيام، ولم يتمكن من تحديد أو معرفة موقع اختفائه.

وأكد والد الضحية أن نجله المتوفى كان يعاني منذ أكثر من عام أمراضا نفسية، وأن العقاقير الطبية الموجودة بجواره كان يتعاطاها جراء مرضه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة جثة مهندس متفحمة مقابر الخليفة العثور علي جثة بالمقابر مقابر الأوتوستراد

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل ابن عمه فى مقابر دار السلام بسوهاج

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»