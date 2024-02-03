السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حرّض على ضرب سيدة.. القبض على اليوتيوبر أكرم سلام

أكرم سلام
أكرم سلام

تمكن رجال وزارة الداخلية من القبض على اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وآخر، لاتهامهم بالتحريض على ضرب سيدة وإصابتها بيدها ما استدعى علاجها بـ17 غرزة، وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة.

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

وقالت، إنه بإجراء الفحص، تبين أنه بتاريخ 28-1-2024، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد، بتضررها من أحد الأشخاص ونجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي بتحريض آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض علي اليوتيوبر أكرم سلام‬⁩ قسم المقطم ضرب سيدة يوتيوبر ونجله

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