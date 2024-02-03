ضبط 6 متهمين بقتل موظف أمن بشركة فى نجع حمادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهمين بقتل موظف أمن بشركة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بقيادة المقدم محمد إمبابي، يفيد بورود بلاغ بمقتل "محمد.ع"، 37 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، موظف أمن، أثناء عمله بحراسة مزرعة تابعة للشركة.

أسماء المتهمين

وتبيَّن أن المتهمين في الواقعة هم: "بسيوني.ا"، 24 عامًا، "عماد.م"، 21 عامًا، "مصطفى.ع"، 20 عامًا، "أحمد.أ"، 18 عامًا، “محمد.م”، 20 عامًا، و"مجدي.م"، 24 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية الحلفاية، بمركز نجع حمادي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وضبط المتهمين بعد الإجراءات اللازمة.