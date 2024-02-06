الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كنا رايحيين نسرق خردة".. اعترافات المتهمين بقتل مراقب أمن مصنع بنجع حمادى

متهمين
متهمين

"كنا عايزين نسرق خردة مش عايزين نموته" بهذة الكلمات اعترف المتهمون بقتل مراقب أمن مصنع بنجع حمادي بارتكابهم الواقعة، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة كابل كهربائي وبعض الخردة من المصنع، باستخدام "تروسيكل" قيادة أحدهم، وحال مشاهدة مراقي الأمن لهم، بادر أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههما من السلاح الناري المضبوط بحوزته خشية ضبطهم مما أدى لإصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وتمكنوا من الهرب بالتروسيكل.

حل لغز الواقعة

كان نجح رجال مباحث  نجع حمادي، بقيادة المقدم محمد إمبابي رئيس المباحث، في حل لغز العثور على جثة مراقب أمن مصنع في نجع حمادي، وتبين أن 5 لصوص وراء ارتكاب الواقعة. 

تلقي البلاغ

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مراقب أمن بمصنع - كائن بدائرة المركز) وبها طلق ناري، وبسؤال (مراقب أمن بذات المصنع) قرر أنه أثناء تواجده برفقة المتوفي بجوار سور المصنع من الداخل، فوجئا بثلاثة أشخاص "مجهولين"، وأثناء محاولة استيقافهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابة المذكور التي أودت بحياته.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 عاطلين- مقيمون بدائرة المركز)، وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات).

اعترفات المتهمين قتل مراقب امن أرض مصنع امن نجع حمادي قنا

مواد متعلقة

مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع في السلام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟