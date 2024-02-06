"كنا رايحيين نسرق خردة".. اعترافات المتهمين بقتل مراقب أمن مصنع بنجع حمادى

"كنا عايزين نسرق خردة مش عايزين نموته" بهذة الكلمات اعترف المتهمون بقتل مراقب أمن مصنع بنجع حمادي بارتكابهم الواقعة، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة كابل كهربائي وبعض الخردة من المصنع، باستخدام "تروسيكل" قيادة أحدهم، وحال مشاهدة مراقي الأمن لهم، بادر أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاههما من السلاح الناري المضبوط بحوزته خشية ضبطهم مما أدى لإصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وتمكنوا من الهرب بالتروسيكل.

حل لغز الواقعة

كان نجح رجال مباحث نجع حمادي، بقيادة المقدم محمد إمبابي رئيس المباحث، في حل لغز العثور على جثة مراقب أمن مصنع في نجع حمادي، وتبين أن 5 لصوص وراء ارتكاب الواقعة.

تلقي البلاغ

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مراقب أمن بمصنع - كائن بدائرة المركز) وبها طلق ناري، وبسؤال (مراقب أمن بذات المصنع) قرر أنه أثناء تواجده برفقة المتوفي بجوار سور المصنع من الداخل، فوجئا بثلاثة أشخاص "مجهولين"، وأثناء محاولة استيقافهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابة المذكور التي أودت بحياته.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 عاطلين- مقيمون بدائرة المركز)، وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات).