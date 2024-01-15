مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة مصنع في السلام

لقي فرد أمن بمصنع كرتون بمدينة السلام في محافظة القاهرة مصرعه، إثر سقوط بوابة حديدية على رأسه فتهشمت، وتم نقل الجثة مستشفي السلام ثم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة فصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة السلام يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول فرد أمن جثة هامدة أثر سقوط بوابة حديده على رأسه داخل المصنع.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «حامد علاء» 44 سنة فرد أمن بمصنع كرتون إثر سقوط بوابة حديدية عليه فتسببت في تهشم رأسه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.