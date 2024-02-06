الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق الرصاص داخل جنازة فى مركز أبوتشت بقنا

إطلاق نار
إطلاق نار

ارتفع عدد المصابين بطلقات نارية، في حادث إطلاق نار داخل سرادق عزاء في قرية الحسينيات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، إلى 8 مصابين.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من 4 عائلات بطلقات نارية داخل عزاء في مركز أبوتشت.

 

وأسفر ذلك عن إصابة رفاعي محمد أحمد عيد، 58 عاما، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه رشيد، 61 عاما، وفايز أبو الوفا أحمد، وعزت عبد الستار عبد الباسط، 19 عاما، وعبد الباسط عبد الغفار عبد الباسط، 27 عاما، وتامر نجيب أحمد، 34 عاما، وحسام عبد النعيم محمود، 33 عاما، وعصام عبد الحميد محمود، 23 عاما.

 

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين أطفال عائلتين أحد أطراف عائلة من بينهما دخل أحد أفرادها وفتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي ، وتحويل اثنين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

قنا مدير أمن قنا محافظة قنا مركز ابوتشت مستشفي قنا الجامعي

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