الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى قنا

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وبعد الفحص تبين مصرع شخصين جار نقلهما وإصابة كل من رامز بكري صابر، يبلغ من العمر 15 عامًا، وشقيقه حمادة بكري صابر، يبلغ من العمر 20 عامًا، وسيد رفاعي سيد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وشقيقه عبدالرحمن رفاعي سيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، وحسن فرج علي حسن، يبلغ من العمر 22 عامًا، وفايز فرج علي حسن، يبلغ من العمر 15 عامًا.

وجار نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة والمصابين إلى استقبال مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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