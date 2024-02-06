الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق قطار محمل بقصب السكر فى أسوان

قطار محمل بقصب السكر
قطار محمل بقصب السكر في أسوان

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو، شمال أسوان، في السيطرة على حريق اندلع في عربات قطار نقل محصول قصب السكر، بطريق قرية كوم أمبو قبلى. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد محمد السيسي، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في عربات قطار نقل محصول قصب السكر بخط قضبان الدوكوفيل بطريق قرية كوم أمبو قبلي. 

على الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر، وتمكنت من السيطرة على الحريق. 

وبالفحص والمعاينة، تبين أن قطار نقل قصب السكر أثناء توجهه من الزراعات، بعد تحميل محصول القصب، خرجت شرارة نيران من القمامة المشتعلة بطريق قرية كوم أمبو قبلي، والتي تسبب في اشتعال النيران في 4 عربات قصب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حريق محصول قصب السكر عربات قطار القصب شمال أسوان الحماية المدنية

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