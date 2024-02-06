الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لمحلية أسوان لتلافي الملاحظات التي يرصدها المحافظ خلال جولاته

الحملات
الحملات

استكملت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة سلسلة الحملات الممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية للتعامل الفورى مع الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية. 

التدخل الفورى للتعامل مع أى حالات طارئة 

 

ومن جانبه أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية بمختلف أحياء المدينة جنوب وشرق وغرب والقرى والنجوع والمناطق السكنية المختلفة، والتى استهدفت رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، والارتقاء بمستوى النظافة العامة لخلق متنفس حيوى وحضارى للمواطنين، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، وأيضًا رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية. 

وأوضح أنه يتوازى مع ذلك التدخل الفورى والسريع مع الأجهزة المعنية لإحتواء أى طوارئ، وهو ما تم تنفيذه من خلال السيطرة على حريق فى نباتات الحلف والهيش بمنطقة غرب سهيل، وأيضًا إخماد حريق أخر بأحد الوحدات السكنية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وسط مشاركة متميزة لرجال قوات الحماية المدنية. 

ولفت إلى تكامل مع ذلك قيام العاملين بوحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف من المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات والأرصفة بشارع كورنيش النيل، وعدد من الشوارع والسوق السياحي القديم، وحدائق بلازا درة النيل والسلام وميدان المحطة، بالإضافة إلى القيام بالتفتيش والمرور على مخازن تجميع وفرز وكبس المخلفات، وتم تحرير  4 محاضر لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص. 

ملاحظات محافظ أسوان الوحدة المحلية سلسلة الحملات الأجهزة المعنية

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