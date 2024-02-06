الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 قوافل شهريًا لتقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية فى أسوان

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

أعلنت جمعية الأورمان عن أنه جار حاليًا استكمال تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، فضلًا عن تنظيم 4 قوافل طبية شهريًا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان.

رعاية الأسر الأكثر احتياجًا 

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة أسوان، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك دون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأوضح أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة أسوان لشهر فبراير، من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيًا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تمامًا.

وأعرب "شعبان" عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى، للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.  

العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة

ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكًا بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في أسوان فى إنقاذ حياة أكثر من 249 مريض قلب، من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ما يقرب من 39 ألف مريض عيون، وإجراء عدد ما يقرب من 9320 عملية عيون، وتوزيع عدد ما يقرب من 4500 نظارة طبية على غير القادرين.

التضامن الاجتماعي تقديم أنواع الخدمات العلاجية الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان

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