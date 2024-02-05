محافظ أسوان برفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية، ومواصلة الحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، بجانب تنفيذ التطوير والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفي السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بشن حملة استهدفت تنفيذ 5 قرارات بشأن محلات تجارية دون تراخيص لممارسة النشاط، وتنوعت بين الإغلاق والتشميع في حي غرب المدينة، بمشاركة نائب رئيس الحي أحمد عبد الراضي والفنيين بالحي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية ورخص المحلات.

ونفذت قيام الوحدة المحلية معسكر للنظافة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل قرية وادي كركر برئاسة جابر فتحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة ناصر سليم، وبإشراف نائب رئيس المدينة محمود بهاء. ويتم تنظيم المعسكر في يوم الثلاثاء من كل أسبوع بهدف إضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الوجه الأكمل.

وفيما يخص الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، قامت بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار، بالإضافة إلى جرد الأتربة في الشوارع الرئيسية والفرعية.