الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان برفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات

أعمال النظافة
أعمال النظافة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية، ومواصلة الحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، بجانب تنفيذ التطوير والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن. 

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالمظهر الحضاري. 

وفي السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بشن حملة استهدفت تنفيذ 5 قرارات بشأن محلات تجارية دون تراخيص لممارسة النشاط، وتنوعت بين الإغلاق والتشميع في حي غرب المدينة، بمشاركة نائب رئيس الحي أحمد عبد الراضي والفنيين بالحي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية ورخص المحلات.

ونفذت قيام الوحدة المحلية معسكر للنظافة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل قرية وادي كركر برئاسة جابر فتحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة ناصر سليم، وبإشراف نائب رئيس المدينة محمود بهاء. ويتم تنظيم المعسكر في يوم الثلاثاء من كل أسبوع بهدف إضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الوجه الأكمل.

وفيما يخص الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، قامت بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتهذيب وتقليم الأشجار، بالإضافة إلى جرد الأتربة في الشوارع الرئيسية والفرعية.

محافظ أسوان الانشطة اليومية الحملات المكبرة أعمال النظافة أبوسمبل السياحية

مواد متعلقة

إعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية في أسوان

عروض فنية مجانية بمسرح فوزي فوزي بكورنيش النيل القديم في أسوان

محافظ أسوان يتدخل لخفض رسوم جرارات القصب

محافظ أسوان يشدد على خلق أماكن لانتظار السيارات ورفع كفاءة حديقة فريال

محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب خطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب

بعد انتشار الجراد بحلايب وشلاتين.. استعدادات زراعة أسوان لإبادته حين وصوله

إطلاق "ستر ودفا وإطعام" لتوفير ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

جهاز شؤون البيئة بأسوان ينظم احتفالية كبرى لتكريم 22 منشأة لتحسين البصمة الكربونية

الأكثر قراءة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟