إطلاق "ستر ودفا وإطعام" لتوفير ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية فى أسوان

أطلقت جمعية «الأورمان»، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حملة «ستر ودفا وإطعام»، التي تهدف لكساء الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، وإسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما يسهم في مساعدتهم على تحمل برد الشتاء القارس.

دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية

وشدد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في أسوان، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى قرى ونجوع أسوان

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان في أسوان، برعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما توفر الجمعية للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه، والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين، حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم بمواصلة مسيرتها الخيرية على قدم وساق، في إطار حرص الجمعية الدائم على بذل قصارى جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة أسوان.