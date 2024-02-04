الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد انتشار الجراد بحلايب وشلاتين.. استعدادات زراعة أسوان لإبادته حين وصوله

الجراد الصحراوى
الجراد الصحراوى

شهدت منطقة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر جهود كبيرة لمقاومة وإبادة  أسراب من الجراد الصحراوى بشكل كبير، وذلك للحد من انتشاره وتسلله عبر الحدود بالمحافظات الحدودية المجاورة لها، والتى من أبرزها أسوان

وبالرغم من أن الوضع مستقرًا فى محافظة أسوان ولا توجد أى تطورات إلا أن هناك استعدادات وتجهيزات جارية  لمكافحة وابادة أسراب الجراد فى حالة انتشارها وخروج الوضع عن السيطرة. 

استقرار الأوضاع فى أسوان 

وتقول الدكتورة أمانى بدر إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة فى أسوان، إن  الأوضاع  مستقرة وجيدة للغاية حتى الآن داخل المحافظة، وليس هناك ما يستدعى للقلق لتسلل الجراد عبر الحدود من منطقة حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر إلى المحافظة. 

وأضافت أنه تم الاستعداد بشكل جيد جدًا ومكثف لإبادة الجراد فى حالة وصوله إلى أسوان نظرًا لقربها من الحدود من منطقة حلايب وشلاتين الذى انتشرت فيها أسراب الجراد خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت وكيل وزارة الزراعة بأسوان بالجهود التى تقوم بها قاعدة مكافحة الجراد والدور الذى تقوم به لإبادة الجراد بشكل كامل والقضاء عليه فى نفس المنطقة ومنعه من التسلسل للمحافظة عبر الحدود.

ولفتت إلى أنه يتم المتابعة بشكل يومى مع مكافحة أسراب الجراد، حتى يتم معرفة كل ماهو جديد عن طبيعة الوضع فى منطقة حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، ومدى الجهود التي يتم بذلها لمقاومة انتشاره داخل المنطقة وعدم التسلل عبر الحدود للمناطق والمحافظات المجاورة.

وذكرت الدكتورة أمانى بدر، أن بالرغم من أن الوضع مستقر حاليًا ولكن تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بشأن ابادته ومقاومته، وأن هناك نوع معين من المبيد الحشرى القوى الذى يستخدم لمقاومة وإبادة الجراد متوفر داخل محافظة أسوان.

وأخيرًا أوضحت أنه ضمن الاحتياطات والاستعدادات التى تم اتخذها فى حالة ازدادت أعداد أسراب الجراد في منطقة حلايب وشلاتين والذى سيساهم في انتشاره عبر الحدود نظرًا لقرب محافظة أسوان منها حدوديًا سوف يتم الاستعانة بالمحافظات الآخرى لمواجهة الأزمة بكل قوة.

حلايب وشلاتين أسوان الجراد المحافظات الحدودية إبادة الجراد

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