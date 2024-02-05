إعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية في أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد شركة مصر للبترول بحضور المهندس وسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عمر الطاهر مدير قطاع أسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة مقومات النجاح من أجل تحقيق العوائد الإيجابية ودعم جهود التنمية لمشروع توشكى الخير، والذي تم إعادة إحيائه من جديد وفقًا لرؤية مستقبلية شاملة للقيادة السياسية.

إعادة تشغيل مستودع توشكى

وخلال اللقاء، قدم محافظ أسوان شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على الاستجابة السريعة لإعادة تشغيل مستودع الشركة بتوشكى، والذى تم إنشاؤه فى عام 1978، على مساحة 90 ألف م2، ويضم 8 صهاريج، مع البدء في إجراءات رفع كفاءته وإعادة تأهيله ليكون جاهزًا للعمل بما يساهم فى توفير المواد البترولية للمركبات والمعدات بالمحطات المختلفة، وبالتالى خدمة العديد من المشروعات القومية بمنطقة توشكى ومدينة أبو سمبل السياحية وشرق العوينات.

وأوضح أنه سيتم بالتوازى التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة تأهيل وتشغيل المخزن التابع للشركة، والذى يضم 2 صهريج رأسى، وصهريج آخر أفقى حتى يتسنى نقل المنتجات لمستودع توشكى، وبما يحقق المخزون الإستراتيجي من المواد البترولية على الوجه الأكمل.

وفي سياق آخر، كان قد واصل محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى المناطق السكنية، والتى شملت محيط معبد فيله، والمحمودية والشيخ هارون وكسر الحجر وشرق البندر، وطريق الخزان والسادات، فضلًا عن محيط المقابر الفاطمية، ومكتبة مصر العامة، وحديقة فريال.

ورافقه خلال جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى الطرق والمشروعات والآثار والمتابعة الميدانية.

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية بالبدء فى إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء أماكن لإنتظار السيارات فى المنطقة المواجهة للمقابر الفاطمية، وفقًا للرؤية الشاملة التى يتم تطبيقها لتخفيف التكدس والأزدحام بالمناطق الحيوية، وهو الذى يتكامل مع تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بها طبقًا للهوية البصرية، وصولًا إلى مكتبة مصر العامة وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمنطقة الطابية، لتصبح بانوراما جمالية وواجهة مشرفة على الوجه الأكمل.

ووجه بأن يتم بالتوازى رفع كفاءة وتطوير حديقة فريال التاريخية، وخاصة المقاعد والبرجولات والمشايات والإنارة العامة، وأيضًا وضع لوحات تعريفية على الأشجار النادرة، مع القضاء على أى تشوهات بصرية، والإهتمام بدورات المياه العمومية، بالإضافة إلى تخصيص أحد الأماكن بالحديقة لتكون منطقة ألعاب ترفيهية بشكل حضارى، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات، وتنفيذ النظافة العامة أولًا بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.

وشدد أشرف عطية على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بكافة الشوارع داخل الأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة المستمرة لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وضبط أى عربات حنطور، أو مركبات توك توك مخالفة.

كما حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المترددين على الحديقة من الأسر والعائلات، واستمع أيضًا لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء جولته التفقدية، مكلفًا المسئولين بوضع الحلول العاجلة والفورية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.