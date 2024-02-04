الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروض فنية مجانية بمسرح فوزي فوزي بكورنيش النيل القديم في أسوان

العروض الفنية
العروض الفنية

يواصل فرع ثقافة أسوان، تقديم العروض الفنية المجانية لفرقة أسوان للفنون الشعبية على مسرح فوزي فوزي الصيفي، تواكبًا مع إجازة نصف العام، حيث يتم تنفيذ ذلك بهدف إضفاء الأجواء الترفيهية، مع توفير متنفس حيوى للمواطنين، جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

برنامج عروض الفرق الفنية

من جهته، أوضح يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأنه بناءً على تعليمات وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان، وبمتابعة من عمرو بسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تم إعداد برنامج فني متكامل، ويتم حاليًا تنفيذه على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل القديم، ويتضمن البرنامج عروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وكورال أطفال قصر ثقافة العقاد، ومسرح للعرائس. 

ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك الاستعداد لإطلاق فعاليات المهرجان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، والتي ستنطلق في 15 فبراير الجاري، وتختتم بحدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية في 22 فبراير الجاري. 

عروض فنية مسرح فوزى فوزى فرع ثقافة أسوان تقديم العروض الفرق الفنية

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