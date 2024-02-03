السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد رحلة علاجه مع المرض.. وفاة الطفل الشهير بـ"كوكسال بابا" في أسوان

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

بعد معاناة لسنوات مع مرض الفشل الكلوي، لفظ  الطفل حسن حسين جمعة، ابن محافظة أسوان أنفاسه الأخيرة، حيث اشتهر الشهير بمقطع فيديو ملقب فيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ"كوكسال بابا" نظرًا لتقليده نفس حركاته وخفة ظله وقصر قامته خلال كلماته مع الممرضة المسئولة عن علاجه وقتها.

تفاصيل واقعة وفاة الطفل 

وتوفى الطفل اثناء نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي جلسة الغسيل الكلوي وبعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي منذ سنوات طويلة.

وشعر الطفل قبل ساعات قليلة من وفاته بحالة من الأعياء الشديد مما استدعى لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الذي يحتاجه فى حين شعوره بالإعياء ولكن لفظ انفاسه الأخيرة في هذه الدنيا قبل وصوله.

وخيمت حالة من الحزن في منطقة الطفل حسن حسين نطرًا لفقدانه أثناء رحلة علاجه وفراقه لجميع أهله وأحباءه بشكل مفاجئ.

جدير بالذكر أن الطفل حسن حسين جمعة، الشهير بمقطع فيديو ملقب بـ"كوكسال بابا" يبلغ من العمر 9 سنوات، وتدوالت أخباره في العديد من المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية نظرًا لحالته المرضية التي أثرت علي شكله وتكوينه الجسدي، وحقق شهرة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لخفة ظله مع الممرضة بالمستشفى.

وتناول “الدستور” تقريرا عن الطفل حسن حسين جمعة، بعنوان سيدة من أسوان تستغيث بالمسئولين لإجراء عملية زرع كلى لنجلها، منذ عامين. 

وتناول التقرير كلمات "أيتها الممرضة الشريرة امسحي الفيديو اللي عملتيه ليا".. كلمات فكاهية استطاع الطفل حسن حسين، ابن مدينة أسوان أثناء فترة علاجه من الفشل الكلوي خطف أنظار وقلوب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد مشاهدة فيديو له برفقة الممرضة المسئولة عن حالته، وحواره معها بطريقته المميزة وخفة ظله التي تفوق عمره الحقيقي بمراحل.

وعلى الرغم من عدد الدقائق القليلة التي أبهر فيها الطفل حسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظله خلال الفيديو الخاص، لم يكن يعرف العديد أن وراء ذلك رحلة من الألم والمعاناة إثر إصابته بالفشل الكلوي، وحرص عدد كبير من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

الطفل حسن حسين وفاة كوكسال مرض الفشل الكلوي رحلة علاج

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