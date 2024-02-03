السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة الـ22.. إزالة حالات التعدي بنطاق قرية أبو الريش بحري بأسوان

الازالات
الازالات

واصلت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ضمن فعاليات الموجة الـ22، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

الحملات المكبرة 

وفي هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها لتحقيق المستهدف من هذه الموجه بالشكل المطلوب، واسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بإزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 4303 م2 بنطاق منطقة قرية أبو الريش بحري. 

تم ذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء، ومحمد حسين، فضلًا عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

الأجهزة المعنية أراضي الدولة التعديات الإزالة أسوان

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