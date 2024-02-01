"الدستور" ترصد إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرى وادى العرب النوبية

تعددت المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في محافظة أسوان بواسطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، التي ساهمت بدورها في تغيير مسار حياة الأهالي بشكل جذري بمختلف القطاعات، والتي من أبرزها في مجال البنية التحتية والطرق والكباري، والتعليمية، والصحية وغيرها.

وهناك العديد من المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تم الانتهاء منها وتم تشغيلها بشكل تجريبي لكي يحصد المواطن ثمارها، بينما تم الانتهاء من أخرى بنسبة 100%، ومازال العمل في باقي المشروعات، والتي ستسهم بدورها في تحويل حياة المواطن بالقرى والنجوع من غير آدمية ومنعدمة الخدمات لحياة تتوافر فيها جميع الخدمات ومليئة بالتطورات التي تجعلها ليست مختلفة عن المدن.

وترصد "الدستور"، المشروعات التي يتم إنجازها بواسطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى وادي العرب بالمالكي، التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

- تبلغ عدد مشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها داخل قرى وادي العرب بالمالكي 30 مشروعا بمختلف القطاعات.

- يستفاد من المشروعات عدد 16 ألف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع.

- تم الانتهاء من 16 مشروعا بنسبة 100% وتشغليها لتقديم خدماتها للأهالى.

وتضم القرية المشروعات التالية:-

-مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي.

- 4 مشروعات لإنشاء وصيانة مدارس ومكتب بريد ووحدة طب للأسرة.

- 4 مشروعات بمجال الشباب والرياضة.

-3 مشروعات بمجال مياه شرب.

-3 مشروعات لتوصيل وتركيب خطوط الفايبر والاتصالات.

هناك 5 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 90 % وهم:-

- مشروعات بمجال إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء.

- ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

تعليمات حول تنفيذ المشروعات داخل القرية

التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ، وعدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة:

- التشديد على سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات.

- تم التأكيد على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل.

- الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها؛ لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.