محافظ أسوان: ورشة عمل لمشروع تخطيط العمل للتخفيف من آثار الجزر الحرارية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد صندوق التنمية الحضرية الذى ضم كل من الدكتورة مروة أحمد، مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية، والمهندسة سوزان نادر المدير التنفيذي لمتابعة المشروعات، بحضور اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد.

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية، في كل مجالات التطوير الحضرى على مستوى جميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مشروع المدن المترابطة الممول من الحكومة الألمانية

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق، وخاصة فيما يتعلق بمشروع "تخطيط العمل الحراري والتخفيف من آثار الجزر الحرارية بالتطبيق على مدينة أسوان"، والذى تم إطلاقه في أكتوبر الماضي، ويستهدف تنفيذه فى إطار مشروع المدن المترابطة الممول من الحكومة الألمانية.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لصندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق، على الدعم والتنسيق المتواصل، وهو ما تجسد فى تنفيذ مشروع الصحابى، والتى تم تحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة آمنة وجاذبة للخدمات المختلفة، تواكبًا مع ملحمة التطوير الشاملة التى شهدتها منطقة الطابية المجاورة من خلال وضع اللمسات الجمالية وفقًا للهوية البصرية لتصبح واجهة حضارية مشرفة بوسط المدينة فى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد أهمية التعاون سويًا لتنمية وتطوير المدن للتكيف، ولتكون مدن صامدة ومرنة قادرة على الإستدامة والتعامل نظرًا لحجم التحديات المناخية التى يواجهها العالم أجمع، وهو الذى يتكامل بتبادل الخبرات وإستغلال الفرصة من خلال ورشة العمل التى يتم تنظيمها على مدار يومين لجعل مدننا أفضل، وبالتالى تحقيق حياة أفضل للجميع.

هذا وقد تم البدء فى فعاليات أولى ورش العمل المستهدف تنفيذها بالتشارك بين كل من محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية وسط مشاركة لممثلى الجهات المعنية بإدارات التخطيط العمرانى والمؤسسات الفاعلة فى مجالات البيئة والعلوم ذات الصلة بهدف المساهمة صياغة الرؤى اللازمة للتكيف المستهدف، وهو الذي يأتي في إطار الدراسة العميقة الابتكارية التي تنظمها المدن المترابطة، مع خمس مدن أخرى من ألمانيا وأوكرانيا والمغرب وكينيا فى رحلة تحولية من يوليو 2023 حتى مارس 2025، وتركز هذه المبادرة على "الحرارة فى المدينة"، حيث تجمع هذه المبادرة بين المدن وإدارات التخطيط، والمؤسسات البيئية لمواجهة تحديات التأثيرات الحرارية المتعلقة بتغير المناخ في البيئات الحضرية.

وتساهم مدينة أسوان، في هذا التبادل بهدف عرض واكتساب رؤى حول إستراتيجيات فعالة للتخطيط لمكافحة الحرارة، ويشجع المشروع أيضًا على العمل التشاركي من مختلف الجهات، وكجزء من مجتمع المدن المترابطة، تلتزم أسوان بتطوير وتنفيذ تدابير تخطيط حضري متوسطة وطويلة المدى لمكافحة تأثير الموجات الحرارية على مناطقها.

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