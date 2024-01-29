"حياة كريمة" بأسوان تتفقد نسب التنفيذ بـ 30 مشروعًا بنصر النوبة

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

تفقد مشروعات حياة كريمة بقرى وادى العرب

وقامت وحدة “حياة كريمة” بتفقد 30 مشروعًا بقرى وادى العرب بالمالكى بمركز نصر النوبه يستفيد منها 16 ألف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع

من جانبه، أشار اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد إلى تفقد 16 مشروعًا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتشغليها لتقديم خدماتها للأهالى وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى وأيضًا 4 مشروعات لإنشاء وصيانة مدارس ومكتب بريد ووحدة طب للأسرة، إضافة إلى 4 مشروعات بمجال الشباب والرياضة و3 مشروعات بمجال مياه شرب و3 مشروعات لتوصيل وتركيب خطوط الفايبر والاتصالات.

ولفت إلى أن تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات، خاصة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 90 % وتبلغ 5 مشروعات بمجال إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.