محافظ أسوان: حزمة مشروعات بتكلفة 1.5 مليار جنيه

تواصل محافظة أسوان سلسلة النجاحات والإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، ولتصبح عروس المشاتي دائمًا جاهزة لاستقبال ضيوفها وزائريها.

قطاعات البنية التحتية

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن قطاع البنية التحتية كان من أهم التحديات التى تم اقتحامها مما ساهم في القضاء على أكبر المشكلات المتراكمة التي كان يعانى منها المواطن الأسوانى منذ ستينات القرن الماضي في هذا القطاع الحيوى والهام، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأوضح "عطية" أنه تم الانتهاء من البنية التحتية في طريقى كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان، وتم كذلك تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتي تضم طريق شوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة، بجانب خطوط الصرف الصحي الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهي عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد ومسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربي الجديد.

وأشار إلى أنه تواكب مع ذلك زيادة قدرات وتحسين أداء العديد من المحطات والروافع سواء فى الصرف الصحى أو مياه الشرب منها سعد زغلول والبشارية والجوزيرة والناصرية وفريال وجبل تقوق بزيادة قدراتها، كما تم كذلك إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، وهو ما توازى مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.

وأوضح أن مناطق شرق مدينة أسوان شهدت وتشهد تنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بما يساهم فى تلبية احتياجات أهالى هذه المناطق من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد.

وتابع المحافظ أنه تواكب مع ذلك تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات، حيث تم استكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو، لافتًا إلى أعقب ذلك إستكمال أعمال خطة الرصف بشكل كامل، وتم استكمال ذلك بتنفيذ خطة التطوير والتجميل للمدينة للشوارع التي تم الإنتهاء منها أيضًا.