36 ألف زائر أجنبي ومصري للحديقة النباتية في أسوان خلال شهرين

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إن الحديقة النباتية من المزارات السياحية البارزة على أرض ساحرة الجنوب، وتحظى بشهرة عالمية، موضحًا أنها شهدت توافد عدد كبير وتخطى الآلاف من الزائرين والأفواج السياحية بمختلف الجنسيات على مدار شهرى ديسمبر ويناير.

عدد الزائرين من المصريين والأفواج السياحية لأكبر متحف نباتي عالمي "الحديقة النباتية"

وأضاف محمود أنها ضمن المزارات السياحية التى تنتعش زيارتها خلال الموسم الشتوى والذى يتزامن مع الموسم السياحى، حيث بلغ عدد الزائرين سواء من المصريين والأفواج السياحية على مدار شهر ديسمبر 10 آلاف و375 مصريا، و6525 زائرا أجنبيا من مختلف الجنسيات، بإجمالي 16 الف و900 زائر.

وأوضح مدير عام الحديقة النباتية، أنه خلال شهر يناير تصاعدت أعداد الزائرين من المصريين والأجانب المتوافدين على زيارة الحديقة النباتية، نظرًا لأنه يعد ضمن موسم الإجازات والعطلات، حيث بلغ 12 ألف و850 زائرا مصريا، و6000 زائر اجنبى، ليصل الإجمالي 18 ألف و850 زائر من مختلف الجنسيات.

وتابع الدكتور عمرو محمود، أنه بلغ إجمالي أعداد زائرو الحديقة النباتية السالف زكرها سواء من الزائرين المصريين والأفواج السياحية على مدار شهرى ديسمبر ويناير الماضيين 35 ألف و750 زائرا، مضيفًا أن هذه الأعداد متوقع زيادتها خلال الأيام الحالية نظرًا لان الحديقة تعد قبلة بارزة أمام الجميع سواء من المصريين أو السائحين من مختلف بلدان العالم.

جدير بالذكر، أن تبلغ مساحة "الحديقة النباتية" ما يقرب من 18 ألف فدان وسط النيل، وتحتوى على أشجار يبلغ عددها أكثر من 800 نوع من الأشجار الاستوائية والخشبية والنباتات العطرية وغيرها، ويتم تعرف الزائرين والسائحين عليها من خلال كتابة كل نوع منها على لافتة صغيرة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتبدأ مواعيد الزيارة للحديقة النباتية يوميًا من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ5 مساءً.