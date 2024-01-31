إزالة 23 حالة تعد على على الأراضي الزراعية في أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجه الـ 22، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نتائج جهود الحملات المكبرة

وفي هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، مشددًا على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولي الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وفي هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بإزالة 21 حالة تعد بمساحة إجمالية 6160 م2 وذلك بنطاق حي شرق المدينة، منها 10 حالات صادر لها قرارات إزالة إدارية، و11 حالة تم الإزالة الفورية لها، وذلك وسط مشاركة للأجهزة المحلية، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالحي مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بالإزالة الفورية لحالتي تعد بالبناء على أرض زراعية بمساحة 1050 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وذلك بناحية العبابدة بالصدقية التابعة للوحدة المحلية لقروى العباسية، وتم الإزالة وإستعادة الأرض الزراعية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وفى سياق آخر، كان قد أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للجهات المعنية بإنطلاق المرحلة الأولى اليوم من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وأكد أنه وفقًا للتنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات تم الإعداد والتجهيز الجيد لإنطلاق هذه الموجه لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضًا التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، بحيث يتم إداراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضًا وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.