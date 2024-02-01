إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين ربع نقل شمال أسوان

أصيب 4 أشخاص إثر وقَع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق قرية الشراونة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث

وتعود التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق قرية الشراونة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل مركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.