الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحبس سنة و6 أشهر لسيدة جمعت بين زوجين في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنح كوم امبو شمال أسوان، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل سنة و6 أشهر، بعد ثبوت تهمة الزنا وتزوير عقد زواج عرفي مع رجل غير زوجها. 

وترجع التفاصيل عندما قدم زوج المتهمة بلاغًا للجهات الأمنية يتهم فيه زوجته بتزوير عقد زواج عرفي مع رجل آخر غيره. 

وبتحريات الجهات الأمنية تبين أنه أثناء سفر الزوج للعلاج خارج أسوان، استغلت الزوجة غيابه وقامت بتحرير عقد زواج عرفي مع رجل آخر لممارسة الرزيلة داخل المنزل. 


وعقب عودة الزوج من رحلة العلاج أخبروه الجيران بتردد رجل غريب على المنزل وبالفحص والتفتيش من قبل الزوج عثر على عقد زواج عرفي  محرر بين زوجته ورجل آخر. 


وعلى الفور توجه الزوج لتحرير محضر ضد الزوجة وبتداول القضية أمام المحاكم قضت بحبس الزوجة سنة و6 أشهر. 

محكمة جنح كوم أمبو بأسوان حبس سنة و 6 أشهر تهمة الزنا تزوير عقد عرفى

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