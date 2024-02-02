إزالة 8 حالات تعدٍ جنوب بأسوان ضمن أعمال الموجة الـ22

تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المستمرة للقيام بالإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من الموجة الـ22، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة سيد مدني، بإزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 10 آلاف و995 م2 بنطاق منطقة الخطارة التابعة لقروى أبو الريش بحرى، منها 4 حالات لقرارات إزالة إدارية، و3 حالات إزالة فورية، كما تم تنفيذ حالة إزالة فورية أخرى لتعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة المسلة بمساحة 200 م2 عن طريق حي جنوب برئاسة علاء الدين آدم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.