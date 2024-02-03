مارس.. محافظ أسوان يشارك في فعاليات الإعلان عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في فعاليات المؤتمر الصحفي بالقاهرة الخاص بتدشين المؤتمر الدولي "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيقام خلال يومي 2 و3 مارس القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من المحافظين ونواب الوزراء والسفراء، والجهات المختصة.

فعاليات المؤتمر

وفي كلمته التي ألقاها أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحي يعطى الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض، والذي لا يستوعب فقط العمالة المباشرة، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل غير المباشر للملايين من المواطنين.

لفت إلى أن هذا يجعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمي يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع في المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحي لأسوان، وهو الذي يظهر جليًا فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفاري والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والإستجمام، وفي مقدمتها مركز جراح القلب العالمي السير الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

وأوضح أن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالميًا بشهادة اللجان المتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر، والإشعاعات المناسبة مما يؤهلها بأن تظل مقصدًا سياحيًا متميزًا على خريطة السياحة العلاجية، ولاسيما في ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحي ومطارات وموانئ وشبكة طرق، فضلًا عن توافر الخبرات والقدرات البشرية في المجال السياحي.