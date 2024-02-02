رفع إشغالات وتنفيذ أعمال صيانة بنطاق أحياء مدن أسوان والسباعية

تواصلت الوحدات المحلية في مراكز ومدن محافظة أسوان التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ جهود مكثفة بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من أجل رفع الإشغالات والتراكمات، وتحسين النظافة العامة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وإيجاد مساحات حيوية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لشبكات وخطوط المياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بتنفيذ أعمال صيانة وإنارة لأعمدة الشوارع في قرى وادي كركر بواسطة فنيي الكهرباء التابعين للوحدة المحلية، بإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة. كما تم رفع الإشغالات وإيقاف أعمال البناء غير المرخص بها، وتم التحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حي غرب بإشراف سحر مصطفى، رئيس حي غرب، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة. تزامن ذلك مع تنفيذ أعمال نظافة عامة ورفع التراكمات في حي الصداقة الجديدة بإشراف سامية حسين رئيسة حي الصداقة الجديدة، وبإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ورش المياه وتسوية الأتربة، ومواصلة أعمال الجمع المباشر من المنازل بالطريق الرئيسى، وبأحياء المدينة المختلفة.